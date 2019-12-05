Назван новый способ получать повышенную пенсию

Москва, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пенсии работающим пенсионерам в России не повышались с 2016 года, в отличие от пенсий неработающих, индексирующиеся каждый год.

В 2020 году после очередного повышения неработающие пенсионеры будут получать в среднем 16 тысяч 400 рублей в месяц, сообщает « Афанасий бизнес ». Федеральная налоговая служба назвала легальный способ получить прибавку работающим пенсионерам.

Как пишет издание Bfm.ru, для государства имеет значение даже не то, работает пенсионер или нет, а зарегистрирован ли он в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы. Если взносы поступают, то он теряет право на ежегодную прибавку.

Такие взносы не платят самозанятые, соответственно, они могут продолжать легально работать и рассчитывать на то, что их пенсии каждый будут повышаться.

Отметим, что зарегистрироваться самозанятым в 2019 году могут жители только четырех регионов: Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана, в 2020 году в этом перечне будет еще 19 регионов. В отличие от ИП и наемных работников, самозанятые платят меньше подоходных налогов: 6% – если работают на юрлица, 4% – если оказывают услуги физлицам.