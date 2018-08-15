Несколько братчан стали жертвами изобретательных мошенников

Братск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Несколько братчан стали жертвами мошенников и лишились солидных сумм денег. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, трое братчан обратились в органы внутренних дел с заявлениями о хищении обманным путём их денег. По всем фактам проводятся проверки, по завершении которых будут приняты процессуальные решения. Так, 40-летний братчанин сообщил полицейским, что около года назад на известном сайте объявлений обнаружил предложение о поставке пиломатериала и связался с представителем фирмы. Абонент сотовой компании Нижегородской области указал покупателю номер банковской карты для перевода предоплаты в размере 29 тысяч рублей и пообещал, что заказ будет исполнен в октябре. После того, как все сроки уже прошли, а пиломатериалы в Братск так и не поступили, предприниматель вновь позвонил «продавцу». Тот объяснил задержку поставки некими непреодолимыми обстоятельствами, но при внесении дополнительной платы заказчиком, пообещал, что товар будет отгружен и доставлен в Братск не позднее февраля уже текущего года. Однако после получения ещё 12 тысяч рублей в счёт предоплаты поставщик так и выполнил свои обязательства, ссылаясь на вновь возникающие препятствия, пока у покупателя не иссякло терпение, и он не обратился в полицию. Во втором случае на домашний телефон 77-летней братчанки позвонил якобы сын, который сообщил о возникших неприятностях и передал трубку другому участнику спектакля. Представившись правоохранителем, мужчина сказал, что её родственник избил человека. Чтобы избавить родного человека от уголовной ответственности, потребовалось 60 тысяч рублей. Женщине продиктовали номера мобильных телефонов, по которым она может с ними связаться, если возникнут проблемы с перечислением денег, а также банковской карты получателя. Обеспокоенная мать без сомнений пошла в банк и попросила оператора помочь ей перевести необходимую сумму. После этого все попытки дозвониться по указанным телефонам, чтобы убедиться, что вопрос решён, были тщетны. Объяснить полицейским, почему поверила, что проживающий в Иркутске её 50-летний сын мог совершить преступление и просить мать самой нарушить закон, дав взятку, братчанка так и не смогла. При проверке выяснилось, что злоумышленники воспользовались услугами сотовых операторов Свердловской и Новосибирской областей. Еще одной жертвой изобретательных обманщиков стала директор одного из магазинов Братска. Бизнесвумен позвонил арендатор – «представитель» компании «Самоплат», размещающий на площадях магазина своё оборудование. Мужчина попросил оказать помощь в проверке работы аппаратов и собрать выходящие в процессе чеки. Братчанка согласилась помочь, но ввиду отсутствия в городе, поручила это сделать своей сотруднице. По указанию «работника» фирмы якобы для проверки распознавания номинала, продавец перевела разными купюрами на номер счёта его телефона более восьми тысяч рублей. После этой процедуры связь с «проверяющим» стала недоступна. Как выяснилось в процессе проверки, злоумышленником использовались SIM-карты оператора в Ставропольском крае. По всем фактам полицейские проводят проверки. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск

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