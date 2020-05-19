Николай Труфанов добивается поддержки для жителей села Сполошино Киренского района

Киренский район, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На 30 сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая проходит под руководством спикера Александра Ведерникова, депутатами будет рассмотрен проект закона «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в селе Сполошино Киренского района Иркутской области».

Как сообщает пресс-служба «Единой России» со ссылкой на председателя комитета по собственности и экономической политике ЗС, заместителя секретаря ИРО партии «Единая Россия» Николая Труфанова, в случае принятия закона жители села Сполошино получат социальные выплаты на покупку нового жилья вне села.

– Сейчас там проживает всего 25 семей, которые сами не могут себе приобрести жилье. Помимо этого, 2019 году там был сильный природный пожар, который нанес колоссальный ущерб, и многие жители пострадали. Надеюсь, что коллеги-депутаты поддержат данный закон и мы сможем помочь жителями отдаленного села, – рассказал Николай Труфанов.