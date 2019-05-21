Обладателям награды «За заслуги перед Иркутской областью» увеличат доплату к пенсии

Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Обладателям награды «За заслуги перед Иркутской областью» предлагается увеличить доплату к пенсии. На заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению Законодательного собрания Иркутской области 21 мая рассматривались изменения в закон «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области». Предложенным законопроектом предлагается пенсионерам, получающим доплату за эту награду в качестве добавки к пенсии, увеличить размер доплаты. Если сейчас она составляет 10 тысяч рублей, то теперь ее предлагается увеличить до 15 тысяч рублей. Как пояснил представитель губернатора в областном парламенте Роман Буянов, сумма в 10 тысяч рублей не индексировалась с 2010 года. Все остальные выплаты из областного бюджета с тех пор проиндексированы, не увеличивалась только эта. Принятие корректировок потребует дополнительных затрат из областного бюджета чуть более 6,8 млн рублей в год. Депутаты поддержали инициативу и рекомендовали сессии Законодательного собрания, которая состоится 22 мая, принять законопроект. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: заксобрание

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