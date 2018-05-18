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20.05.2018

Очередные случаи мошенничества с маткапиталом выявлены в Братске и Зиме

Братск, Зима, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске и Зиме раскрыты очередные аферы по обналичиванию материнского капитала – вместо улучшения жилищных условий женщины покупали дешевые развалюхи.

Как сообщает пресс-служба Братского городского суда, братчанка, получив сертификат на маткапитал в связи с рождением второго ребенка, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого дома в поселке Прибрежный, непригодного для проживания. Для этого она заключила договор целевого ипотечного займа, получив в кредитной организации 453 тысячи рублей. Однако фактически заплатила за развалюху 40 тысяч рублей.

Затем передала в УПФР в Братске и Братском районе заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства материнского сертификата в счет погашения долга по целевому ипотечному займу.

На суде женщина полностью признала вину. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца условно.

Тем временем, как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, еще один факт такого мошенничества выявлен в Зиме. Горожанка обратилась в ГУ УПФР в Саянске с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий – оплату приобретенного жилого дома. В результате ей перечислили 429 тысяч рублей.

Однако фактически деньги были направлены на приобретение разрушенного, непригодного для проживания дома, покупка носила фиктивный характер с целью обналичивания средств материнского капитала.

Зиминским межрайонным прокурором материалы проверки направлены руководителю следственного органа, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

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