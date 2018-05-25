Охранникам Александровского централа не платили зарплату

Боханский район, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Фонд «Возрождения Александровского централа» задолжал 12 охранникам памятника архитектуры в селе Александровское Боханского района более 276 тысяч рублей по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство провело проверку деятельности фонда после коллективного обращения жителей села, из числа которых организация и наняла сотрудников. При этом трудовые договоры с работниками заключены не были, заработная плата работникам не выплачена. Суд взыскал с фонда полный объём долга.

Напомним, «Фонд возрождения Александровского централа» намеревался отреставрировать объект, чтобы он мог представлять собой историко-культурный центр музейного типа. Позже стало известно, что власти Иркутской области намеревались передать имущественный комплекс централа из собственности Иркутской области в федеральную.