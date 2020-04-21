Одна из управляющих компаний Иркутска задерживала зарплату работникам

Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске УК «Квартал» задерживала заработную плату своим работникам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, была проведена проверка исполнения ООО «УК «Квартал» трудового законодательства. Выяснилось, что в нарушение Трудового кодекса РФ заработная плата работникам УК выплачивалась несвоевременно. Для устранения нарушений прокурор района в адрес директора фирмы внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены.

Кроме того, прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ – невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Государственной инспекцией труда в Иркутской области дело об рассмотрено, директор УК привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.