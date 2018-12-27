|Деньги
|28.12.2018
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Опыт Тверской области: педагогам и воспитателям региона повышают зарплаты
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Тверская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Тверской области приняло решение выделить 342 млн рублей на повышение зарплат учителям в соответствии с майскими указами президента России. По словам губернатора Игоря Рудени, исполнение этих указов – абсолютный приоритет в работе регионального правительства.
Как сообщает «
Около 37 млн рублей направят на повышение зарплат педагогам допобразования в районах. Еще 66 млн рублей пойдет на обеспечение стопроцентного соотношения уровня зарплаты педагогов дошкольного образования к плановому значению.
Еще 300 тысяч рублей выделено шести школам-интернатам на покупку учебников и ремонт.
Кроме того, принято решение о выделении средств на повышение зарплаты работникам государственных архивов.
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