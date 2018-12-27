ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Деньги
28.12.2018

Опыт Тверской области: педагогам и воспитателям региона повышают зарплаты

Тверская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Тверской области приняло решение выделить 342 млн рублей на повышение зарплат учителям в соответствии с майскими указами президента России. По словам губернатора Игоря Рудени, исполнение этих указов – абсолютный приоритет в работе регионального правительства.

Как сообщает «Афанасий бизнес», средства предусмотрены на зарплату педагогам детских садов, школ, профессиональных организаций и организаций дополнительного образования. Сотрудникам учреждений, чья зарплата сейчас ниже МРОТ, ее повысят до актуального размера.

Около 37 млн рублей направят на повышение зарплат педагогам допобразования в районах. Еще 66 млн рублей пойдет на обеспечение стопроцентного соотношения уровня зарплаты педагогов дошкольного образования к плановому значению.

Еще 300 тысяч рублей выделено шести школам-интернатам на покупку учебников и ремонт.

Кроме того, принято решение о выделении средств на повышение зарплаты работникам государственных архивов.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске