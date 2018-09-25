ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Деньги
26.09.2018

Пенсионера из Усть-Кута оштрафовали на 40 тысяч рублей за дачу взятки инспектору ГИБДД

Братский район, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский районный суд оштрафовал на 40 тысяч рублей пенсионера из Усть-Кута, который попался при попытке дать взятку инспектору ДПС.

Как сообщает пресс-служба суда, 22 августа 2018 года на 177-м километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй» в Братском районе сотрудник ГИБДД остановил незарегистрированный «ВАЗ 21074», которым управлял пьяный пенсионер. Уже в салоне служебного автомобиля мужчина попытался откупиться от полицейского, предложив ему две тысячи рублей и пообещав дать еще 10 тысяч. Однако инспектор от взятки отказался.

При вынесении приговора суд учел, что осужденный впервые нарушил закон, имеет положительные характеристики и полностью признал свою вину, а также тот факт, что он является пенсионером.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске