Пенсионера из Усть-Кута оштрафовали на 40 тысяч рублей за дачу взятки инспектору ГИБДД

Братский район, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский районный суд оштрафовал на 40 тысяч рублей пенсионера из Усть-Кута, который попался при попытке дать взятку инспектору ДПС.

Как сообщает пресс-служба суда, 22 августа 2018 года на 177-м километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй» в Братском районе сотрудник ГИБДД остановил незарегистрированный «ВАЗ 21074», которым управлял пьяный пенсионер. Уже в салоне служебного автомобиля мужчина попытался откупиться от полицейского, предложив ему две тысячи рублей и пообещав дать еще 10 тысяч. Однако инспектор от взятки отказался.

При вынесении приговора суд учел, что осужденный впервые нарушил закон, имеет положительные характеристики и полностью признал свою вину, а также тот факт, что он является пенсионером.