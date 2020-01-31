|Деньги
|02.02.2020
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Пенсионерам Приангарья предлагают упростить доступ к информации о своих накоплениях
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Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Пенсионный фонд РФ предоставляет жителям всех субъектов РФ, в том числе и Приангарья, возможность узнать информацию о своей пенсии при помощи кодового слова по телефону. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.
Информация о стаже, размере пенсии, дате доставки и тому подобное относится к персональным данным гражданина и предоставлять ее без подтверждения личности запрещено на основании Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Теперь у пенсионеров появилась возможность получать эти данные дистанционно, без визита в Пенсионный фонд.
– Кодовое слово – это информация, которую устанавливает гражданин для подтверждения своей личности при телефонной консультации, – отмечают в ведомстве.
Как предоставить кодовое слово в Пенсионный фонд:
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