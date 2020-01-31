Пенсионерам Приангарья предлагают упростить доступ к информации о своих накоплениях

Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Пенсионный фонд РФ предоставляет жителям всех субъектов РФ, в том числе и Приангарья, возможность узнать информацию о своей пенсии при помощи кодового слова по телефону. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

Информация о стаже, размере пенсии, дате доставки и тому подобное относится к персональным данным гражданина и предоставлять ее без подтверждения личности запрещено на основании Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Теперь у пенсионеров появилась возможность получать эти данные дистанционно, без визита в Пенсионный фонд.

– Кодовое слово – это информация, которую устанавливает гражданин для подтверждения своей личности при телефонной консультации, – отмечают в ведомстве.

Как предоставить кодовое слово в Пенсионный фонд:

В клиентской службе территориального органа Пенсионного фонда РФ.

Через личный кабинет на сайте ПФР , в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи».

, в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи». После этого позвонить по телефону контакт-центра Отделения ПФР по Иркутской области: 8 (3952) 47-00-00, назвать идентификационные данные вместе с кодовым словом и получить информацию, касающуюся персональных данных.