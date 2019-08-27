Первые займы пострадавшим от наводнения бизнесменам Приангарья выдадут до конца августа

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В медучреждениях Иркутской области в 2018 году средняя зарплата, судя по открытым данным, составляла 39 тысяч рублей. Это ниже, чем показатели средней зарплаты по региону, что требовалось указом президента РФ, но и этой суммы удалось достичь только благодаря увеличению нагрузки на врачей. Об этом 23 августа на пресс-конференции рассказал к.э.н., доцент БМБШ ИГУ Роман Ерженин.