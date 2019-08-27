|Деньги
|28.08.2019
|
|
Первые займы пострадавшим от наводнения бизнесменам Приангарья выдадут до конца августа
|
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд микрокредитования Иркутской области начинает выдавать льготные кредиты пострадавшим от наводнения предпринимателям. До конца августа будут выданы первые займы, сообщает пресс-служба губернатора.
Отмечается, что фонд готов давать пострадавшим от наводнения бизнесменам льготные кредиты под 1% годовых. Решение о снижении процентной ставки было принято правительством Иркутской области.
Для упрощения пострадавшим предпринимателям процедуры получения микрозайма Фонд самостоятельно запрашивает в Управлении налоговой службы Иркутской области сведения и документы по предпринимателям, утратившим в ходе чрезвычайной ситуации документы.
– По пяти действующим займам предпринимателям, пострадавшим от паводков, предоставлены с начала июля отсрочки по выплате процентов и основного долга сроком до одного года, – сказала директор Фонда микрокредитования Ольга Мосина.
КООРДИНАТЫ: