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22.12.2019

ПФР Приангарья: участникам программы софинансирования пенсии необходимо сделать взнос до конца года

Иркутская область, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Отделение ПФР по Иркутской области напоминает участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений о том, что взнос на будущую пенсию необходимо сделать до конца 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в этом случае государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его размера и при условии, что он составит не менее 2 тысяч рублей в год.

Взнос по программе уплачивается самостоятельно или через работодателя. При самостоятельной уплате квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в клиентской службе ПФР либо сформировать с помощью электронного сервиса ПФР.

Независимо от того, каким способом перечислены средства, следует помнить, что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов.

Каждый участник программы может контролировать формирование средств. Все сведения, включая совершенные платежи, поступившее государственное софинансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход, представлены в выписках из лицевого счета, которые можно получить в клиентской службе либо через электронные сервисы – личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Следует отметить, что личные взносы в рамках программы и средства государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений человека, инвестируются управляющими компаниями и выплачиваются при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила правопреемства.

Всего в программу государственного софинансирования пенсий вступили больше 200 тысяч жителей Иркутской области. С начала действия программы в 2009 году они перечислили 1 миллиард 16 миллионов рублей дополнительных страховых взносов на свои индивидуальные лицевые счета.

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