|Деньги
|21.05.2018
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ПФР: прожиточный минимум пенсионеров Приангарья не зависит от МРОТ
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Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Прожиточный минимум пенсионера устанавливается один раз в год, и в течение года не пересматривается. В 2018 году в Иркутской области эта сумма составляет 8 тысяч 723 рубля.
Соответственно, отмечают в пресс-службе отделения пенсионного фонда России по Иркутской области, если на 2019 год региональным законом будет установлен прожиточный минимум пенсионера в большем размере, социальная доплата к пенсии будет автоматически пересчитана.
При этом в ведомстве разъясняют, что, хоть с 1 мая размер МРОТ и доведен до уровня прожиточного минимума, на размер выплачиваемой сейчас пенсии это никак не повлияет. Единственное, на чем это скажется – это на размере будущей пенсии, напрямую зависящей от зарплаты.
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