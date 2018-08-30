Пластиковый помощник школьника: «МегаФон» рассказывает, зачем детям банковская карта

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С наступлением 1 сентября перед родителями встает много вопросов, требующих решения. Один из них – карманные расходы детей. Как отследить, на что тратить деньги ребенок? Как уберечь от пропажи? Как научить грамотно распоряжаться своими финансами? Решить эти и многие другие вопросы поможет детская банковская карта, сообщает пресс-служба «МегаФона».

По данным экспертов, сегодня собственные деньги есть у 86% подростков, а у 36% есть банковская карта. Таким образом, можно предсказать, что монеты и купюры на мелкие расходы в карманах школьников, которые у них запросто могли отнять хулиганы, скоро уйдут в прошлое.

Теперь у продвинутых родителей есть возможность оформить карту для своих детей-школьников. Например, банковскую карту «МегаФон», счет которой привязан к счету мобильного телефона. При пополнении баланса номера средства автоматически становятся доступными на карте. Выгода для родителей заключается в том, что абонент «МегаФона» может привязать к своему счету до пяти карт. Это значит, что можно выпустить карты для своих детей и контролировать их расходы. При этом банковская карта «МегаФона» имеет бесплатное обслуживание, выдается моментально, а на остаток по счету начисляется 8% годовых.

Отмечается, что детская карта – это не только способ оплаты, но и повышение финансовой грамотности. Школьники на практике познакомятся с современным банковским сервисом, научатся планировать свои траты, а родители смогут их оперативно контролировать. Информация обо всех совершенных транзакциях будет поступать на телефоны родителей. Также родители могут установить суточный лимит по расходованию ребенком средств. И, что немаловажно, оплата только через карту отсекает возможность покупки далеко не полезных чипсов и газировки в многочисленных киосках, расположенных возле школ.

Банковские карты «МегаФон» выпускаются в четырех вариантах: виртуальная, обычная, стандартная и золотая. Карты платежной системы MasterCard эмитированы банком Round и отвечают всем требованиям безопасности, предъявляемым к банковским картам.