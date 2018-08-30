По обращениям Роспотребнадзора Приангарья за полгода суд начислил более 750 тысяч рублей штрафов

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - За первое полугодие 2018 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Иркутской области составили 95 протоколов по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ и направили на рассмотрение мировым судьям. Также 13 протоколов по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам рассмотрения мировыми судьями вынесены постановления о привлечении к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 486 тысяч рублей. Арбитражным судом Иркутской области вынесены о начислении штрафов на общую сумму 270 тысяч рублей. Например, постановлением по делу об административном правонарушении мирового судьи ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 11» признано виновным и подвержено административному наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Решением Арбитражного суда Иркутской области ООО «Рэ Трэйдинг» привлечено к административной ответственности со штрафом в размере 150 тысяч рублей. СПРАВКА: В соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 15 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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