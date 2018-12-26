Почти миллион рублей по алиментам выплатил ангарчанин, чтобы продать квартиру

Ангарск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Ангарска выплатил двум сыновьям крупную алиментную задолженность только после того, как приставы запретили проводить регистрационные действия с его квартирой.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, за четыре года безработный мужчина накопил по алиментам 965 тысяч рублей. Решив продать свою квартиру, в управлении Росреестра по Иркутской области он узнал, что не может этого сделать из-за имеющейся задолженности. Только такие меры заставили нерадивого отца выплатить алименты своим детям.