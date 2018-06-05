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06.06.2018

Под угрозой потери недвижимости в центре Иркутска женщина вернула долг в 14 миллионов рублей

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Оказавшись перед угрозой потери недвижимости в центре Иркутска, женщина вернула долги на 14 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, приставы обратил взыскание на принадлежащую должнице треть доли здания, расположенного на улице Тимирязева.

Доля, принадлежащая на праве собственности иркутянке, была оценена в 24 млн рублей и передана на реализацию. Чтобы не потерять свое имущество, должница оплатила задолженность в размере 14,3 млн рублей – в пользу администрации Иркутска по договору аренды более миллиона рублей, 1,7 млн рублей за услуги ЖКХ, остальная часть средств была распределена между физическими и юридическими лицами.

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