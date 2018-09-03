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04.09.2018

«Подъемные» молодым педагогам Иркутска планируется увеличить до 100 тысяч рублей

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Подъемные» молодым педагогам, приступившим к работе в муниципальных образовательных учреждениях Иркутска, планируется повысить в два раза – до 100 тысяч рублей.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщил мэр города Дмитрий Бердников на встрече с выпускниками иркутского регионального колледжа педагогического образования.

– На ближайшем заседании городской думы этот вопрос будет рассмотрен депутатами, и я надеюсь, что они поддержат мою инициативу, – отметил глава города. – Прекрасно понимаю, насколько сложно молодым специалистам встать на ноги. Именно поэтому мэрия ведет большую планомерную работу по оказанию социальной поддержки начинающим педагогам. Сейчас в Иркутске ведется активное строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений, и нам необходимы квалифицированные молодые кадры для работы с детьми.

В 2016 году единовременная социальная выплата была увеличена с десяти до пятидесяти тысяч рублей. Кроме «подъемных» существует еще ряд мер финансовой поддержки. Для учителей в возрасте до 30 лет установлены повышающие коэффициенты к должностному окладу. Ежемесячно такую надбавку получают около 500 человек. Установлена процентная надбавка к заработной плате в размере 30 процентов с первого дня работы в муниципальных школах и детских садах. Учителям предоставляются квартиры в муниципальных общежитиях.

В прошлом учебном году в образовательные учреждения города поступило на работу 152 дипломированных педагога. Всего в общеобразовательных организациях работают свыше 300 молодых специалистов.

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