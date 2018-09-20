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21.09.2018

Пользователи приложения «Госуслуги» в Приангарье теперь могут платить с помощью Apple Pay

Москва, Иркутская область, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Пользователи мобильного приложения «Госуслуги» в Иркутской области, как и во всей России, теперь могут оплачивать начисления и госпошлины с помощью платежной системы Apple Pay. Такая возможность доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS с приложением Wallet.

Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Исполнителем работ выступил «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора РТЛабс, сообщает пресс-служба компании.

С помощью Apple Pay в мобильном приложении «Госуслуги» можно оплатить госпошлины и автоштрафы. А в ближайшее время будет доступно погашение налоговых и судебных задолженностей.  Это ускоряет процесс оплаты, позволяя экономить время на вводе данных банковской карты. Для совершения платежа необходимо авторизоваться в мобильном приложении и на главной странице или в каталоге услуг выбрать вид начисления. При переходе на страницу «Выбор способа оплаты» функция оплаты через Apple Pay появится автоматически. Если банковские карты не добавлены в приложение Wallet, то при нажатии на пиктограмму Apple система предложит это сделать.

Подтвердить платеж можно с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID, Face ID и одноразового кода, полученного в СМС.

«С начала 2018 года через мобильное приложение «Госуслуги» пользователи совершили более 12 миллионов платежей на сумму свыше 11 млрд рублей. Введение новой функциональности повысит популярность и удобство мобильных госуслуг. В ближайшем будущем мы планируем реализовать возможность оплаты с использованием других платежных технологий», – отмечает Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».

Сегодня мобильными госуслугами пользуется более 3,5 миллионов владельцев Apple устройств. Они оценивают приложение в 4,6 балла из 5 возможных.

Безопасность проводимых транзакций обеспечивается платежной инфраструктурой «Ростелекома», которая ежегодно проходит сертификацию PCI DSS, что обеспечивает надежность проведения операций банковскими картами.

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