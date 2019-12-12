Правительству Иркутской области рекомендовано провести ревизию долгов медучреждений

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительству Иркутской области рекомендовано провести ревизию кредиторских задолженностей, в том числе просроченных, медицинских учреждений региона.

Такое поручение прозвучало на заседании сессии Законодательного собрания региона 13 декабря. Только с этим условием депутаты согласились принять бюджет ТФОМС.

Председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова подчеркнула, что парламентариям точно известно о наличии таких задолженностей, и проблему необходимо решать. Поручение правительству будет прописано в постановлении Законодательного собрания.

Напомним, в первом чтении соответствующий законопроект, внесенный губернатором Приангарья, был принят на предыдущей сессии ЗС 20 ноября. Доходы «медицинского» бюджета составят в 2020 году – 45 млрд 494 млн 212,6 тысячи рублей, в 2021 году – 48 млрд 275 млн 622,8 тысячи рублей, в 2022 году – 50 млрд 947 млн 332,7 тысячи рублей. Бюджет был заявлен как сбалансированный.