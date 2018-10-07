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08.10.2018

Преподаватель ИРГАУ за взяточничество заплатит 200 тысяч рублей штрафа

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Преподаватель ИРГАУ, попавшийся чуть более полугода назад на взятке, по решению суда заплатит штраф в 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска, в феврале 2018 года Содном Намсараев, являясь должностным лицом госучреждения и имея право принимать решения, обязательные для исполнения, получил мелкие взятки от студентов аграрного университета. За это он внес в официальные документы – зачетные книжки и экзаменационные ведомости – заведомо ложные сведения о сдаче экзамена по дисциплине «Организация и экономика ветеринарного дела», всего 20 эпизодов.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа в размере двести тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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