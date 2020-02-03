Президент РФ поддержал идею «Единой России» об увеличении призового фонда конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Москва, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин поддержал предложение первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Государственной думе Виктора Кидяева об увеличении призового фонда всероссийского конкурса «Муниципальная практика».

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, с соответствующей просьбой парламентарий обратился к главе государства в ходе заседании Совета по развитию местного самоуправления.

– Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то я согласен с предложением. Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это до одного миллиарда рублей, – сказал Владимир Путин.

Также Виктор Кидяев обратился к главе государства с просьбой включить в конкурс по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях города с исторической застройкой, где проживают более 100 тысяч человек и предусмотреть для этой категории дополнительное финансирование в размере 10 млрд рублей.

– Такое решение принесет хорошие плоды, потому что все до копейки пойдет на развитие городов и на сохранение исторической памяти, – отметил он.

Соответствующее предложение было поддержано министром строительства и ЖКХ.

Председатель областного парламента, секретарь Иркутского реготделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол поддерживает идею увеличения финансирования конкурса муниципальных практик. Он считает, что в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне число конкурсантов может возрасти.

– Конкурс «Муниципальная практика» – это отличная возможность для муниципалитетов получить финансовую поддержку на создание комфортной городской среды и сохранение исторической застройки. Особенную актуальность этот конкурс приобретает в год 75-летия Великой Победы. В этом году, как мне кажется, число желающих сохранить историческую память в своих городах возрастет, поэтому решение увеличить финансирование конкурса я считаю очень правильным. Уверен, крупные города Иркутской области примут участие в этом конкурсе, – резюмировал Сергей Сокол.