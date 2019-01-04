При попытке купить авто в Иркутске житель Бурятии лишился 180 тысяч рублей

Иркутск, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Бурятии, пытаясь купить в Иркутске автомобиль, отдал мошенникам 180 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 37-летнего жителя Бурятии.

Он 3 января обратился в дежурную часть полиции с заявлением, что стал жертвой обмана и лишился денег. Мужчина сообщил, что на одном из популярных сайтов нашел объявление о выгодной продаже автомобиля «Тойота – Королла» в столице Приангарья. Позвонил по указанному в объявлении телефону, как позже выяснилось, зарегистрированному в Тульской области, и договорился с неизвестным о перечислении предоплаты. После перевода ста восьмидесяти тысяч рублей на номер банковской карты, указанной лже-продавцом, по приезду в Иркутск его телефон стал недоступным, объявление в интернете удалено.

Полиция призывает людей быть бдительными и осторожными при покупке товаров в сети интернет. Перечисляя деньги незнакомцам, вы рискуете остаться без денежных средств и долгожданной покупки, подчеркивают в ведомстве.