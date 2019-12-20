Приангарье вошло в ТОП-10 субъектов РФ по покупкам ювелирных изделий на Wildberries

Иркутская область, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Wildberries представил рейтинг субъектов РФ, жители которых чаще всего покупали на сайте онлайн-ритейлера ювелирные украшения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Анализ продаж ювелирных изделий на Wildberries показал, что активнее всего украшения в 2019 году приобретали жители Московского региона, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Иркутской, Челябинской, Кемеровской, Тульской областей, а также в Краснодарском крае.

Изделия из красного золота или серебра без драгоценных камней чаще выбирали покупатели Московского региона, Свердловской и Кемеровской областей. Украшения из желтого золота больше всего заказывали в Челябинской области. А выбор в пользу более ярких ювелирных изделий, украшенных жемчугом, аквамарином, сапфирами, гранатом или топазом, делали жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Иркутской, Нижегородской и Тульской областей. Покупатели из Ростовской области чаще всего отдавали предпочтения бриллиантам, а также выбирали украшения из розового и черного золота.

Лидером по покупкам стала Москва и область. Жители этого региона за год купили на Wildberries серег, колец и цепочек на 560 млн рублей. На втором месте Санкт-Петербург, где сумма продаж составила 80 млн, при этом самыми популярными оказались браслеты, броши и подвески. На 10 месте Тульская область – покупка обручальных колец, цепочек и колье обошлась жителям этого региона в 26 млн рублей. У Иркутской области седьмое место в рейтинге, общая сумма трат – 29 млн рублей, самые популярные предметы – шармы, броши, столовое серебро.