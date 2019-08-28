Продавец мебели в Аларском районе погашала кредит в банке за счет покупателей

Аларский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Продавщица магазина мебели в Аларском районе незаконно присвоила 485 тысяч рублей – она два месяца давала покупателям реквизиты своего личного счета для перевода денег в счет погашения кредита.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, индивидуальный предприниматель, у которого работала предприимчивая женщина, обратился в Аларский районный суд, чтобы взыскать с нее присвоенные деньги. Этот иск был удовлетворен.

Когда к правонарушительнице явились судебные приставы с разъяснением о последствиях неисполнения решения суда, женщина осознала серьезность своего положения, сразу же уплатила 240 тысяч рублей, а оставшуюся сумму внесла через три дня.