Прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области на 2020 год предлагают довести до 9497 рублей

Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области прожиточный минимум пенсионера на 2020 год предлагается установить в размере 9497 рублей. Об этом на заседании комитета по здравоохранению и соцзащите ЗС региона 11 сентября сообщила министр труда и занятости Приангарья Наталья Воронцова.

– В 2019 году изменилась формула расчета прожиточного минимума пенсионера. Она установлена федеральным законодательством. В соответствии с новыми расчетами величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в Иркутской области превысит предполагаемую федеральную величину – это 9311 рублей, – сказала Наталья Воронцова.

По ее словам, принятие законопроекта повлечет расходы областного бюджета в сумме около 2 млрд 850 млн рублей.

– Ранее у нас была введена федеральная социальная доплата к пенсии. На сегодняшний день правила для Иркутской области изменены, и мы будем теперь вводить региональную социальную доплату. По информации Пенсионного фонда, новые выплаты будут получать почти 93 тысячи человек, – отметила министр.

По сравнению с прошлым годом величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области увеличилась на 656 рублей. Напомним, предыдущее повышение составляло всего 118 рублей – с 8723 до 8841 рубля.

У депутатов возник закономерный вопрос: если теперь региональный прожиточный минимум будет выше федерального, придется ли региону выплачивать всю сумму или только разницу в 186 рублей? Как пояснила Наталья Воронцова, в конце июня этого года были внесены изменения по обеспечению федеральными средствами этой выплаты для субъектов РФ. Если ранее речь шла о компенсации для субъекта расходов, то теперь субъекту будет предоставляться субсидия из федерального бюджета на выплату региональной социальной доплаты.

– Но на сегодняшний день мы не знаем, из какого предельного уровня софинансирования будет исходить Минфин России. Принятие прогнозной величины по России произошло всего две недели назад. Мы ожидаем пояснений в течение ближайшей недели, каким образом мы будем получать субсидию и в каком размере, – сообщила Наталья Воронцова. – Федеральные органы власти не учли, что ряд регионов выйдет за границу федеральной величины. В этом году впервые три региона СФО – Иркутская и Новосибирская области, Красноярский край – переходят на региональную социальную доплату.

В итоге на комитете было решено продолжить обсуждение законопроекта до его выноса на сессию Законодательного собрания Иркутской области и принять окончательное решение 17 сентября.