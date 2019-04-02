Работники одного из предприятий Иркутска отсудили более 3 миллионов рублей зарплаты

Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по решению суда 31 работнику ЗАО НПО «Восток» выплатили более 2 млн рублей долга по зарплате, которую людям не платили за период с апреля по сентябрь 2018 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, факт задолженности выявила ведомственная проверка. Помимо судебных заявлений, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

– Также прокуратура района внесла представления в адрес руководителей трех организаций, имеющих дебиторскую задолженность перед ЗАО НПО «Восток». Все они были рассмотрены и удовлетворены, организации произвели выплаты в адрес кредитора. Это и явилось возможностью погашения задолженности по заработной плате, – пояснили в прокуратуре.