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25.03.2019

Ради обещанной компенсации иркутянин отдал мошенникам полмиллиона рублей

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ради обещанной компенсации иркутянин отдал мошенникам более полумиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в отдел полиции обратился 56-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что неизвестные мошенники похитили у него 560 тысяч рублей, пообещав ему крупную денежную выплату, якобы положенную ему за неэффективное лечение.

Больше месяца назад с иркутянином связался неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и рассказал собеседнику, что ему якобы положена выплата в размере полутора миллионов рублей за неэффективное лечение, которое он проходил ранее, заказав «БАДы». Для этих целей, по словам афериста, мужчина должен был оплатить налог в размере 15 тысяч рублей, что он и сделал, переведя деньги при помощи терминала.

Затем в течение длительного времени злоумышленники продолжали развивать легенду и, представляясь работниками разных ведомств и структур, под видом открытия счета, оформления страховки, справок и иных документов уговаривали потерпевшего переводить на их счета свои сбережения. Лишь спустя месяц мужчина понял, что его обманули.

Как выяснили оперативники, номера, по которым аферисты связывались с потерпевшим, зарегистрированы в Москве, а деньги со счетов снимались в Санкт-Петербурге.

Заявитель отметил, что ранее неоднократно слышал о различных мошеннических схемах из средств массовой информации, однако аферисты все же смогли расположить его к себе, играя на его желании получить деньги, называя его персональные данные и оперируя знаниями о том, что ранее он заказывал препараты для лечения.

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