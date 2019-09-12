Рассмотрены поправки в закон о доплате к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Рекомендованы к принятию изменения в закон о доплате к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области, которыми предлагается учитывать не непрерывный, а общий стаж службы – он должен быть более 15 лет.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, соответствующий проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» был рассмотрен 12 сентября на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС Иркутской области, которое прошло под председательством Николая Труфанова.

Автор законодательной инициативы – председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента Наталья Дикусарова – напомнила, что с 2019 года в регионе вступил в силу закон о дополнительной социальной гарантии в виде ежемесячной доплаты к пенсии за счет средств областного бюджета работникам противопожарной службы Иркутской области, занимающим должности, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, и спасателям, являющимся работниками аварийно-спасательных служб Иркутской области, имеющим непрерывный стаж работы более 15 лет. Вместе с тем, по словам парламентария, складывается ситуация, при которой работники, проработавшие длительный период времени в федеральной противопожарной службе, по различным причинам не сразу могут устроиться на работу в областную противопожарную службу. В связи с этим стаж работы в таких учреждениях прерывается. И при достижении пенсионного возраста работники, имеющие стаж работы 10-12 лет в противопожарной службе региона, не имеют права на получение доплаты.

В связи с поступившими в Законодательное собрание обращениями предлагается при определении права на выплату учитывать общий стаж работы в аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях Иркутской области. Было также отмечено, что аналогичный подход применяется при определении права на пенсию за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих Иркутской области и муниципальных служащих.

Члены комитета рекомендовали законопроект к принятию. Он будет рассмотрен на сессии Законодательного собрания Иркутской области 18 сентября.