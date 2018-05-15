Региональный маткапитал Иркутской области продлили до 2021 года

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» принят в окончательном чтении. Вопрос обсуждался 16 мая на заседании сессии областного парламента.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС Андрей Лабыгин, 4 мая состоялась рабочая группа, на заседании которой были сняты все замечания и выработаны поправки.

Депутаты поддержали окончательное принятие закона.

Напомним, областной материнский капитал в размере 100 тысяч рублей предоставляется семьям в случае рождения третьего или последующих детей. В соответствии с действующим законодательством эта мера распространена в Иркутской области на детей, родившихся до 31 декабря 2018 года. При этом материнский капитал, выплачиваемый из федерального бюджета, решено было распространить на детей, родившихся до 31 декабря 2021 года. Соответствующие изменения предлагались и для областного закона.

Ко второму чтению поступили поправки группы депутатов, которые касаются ежегодных выплат в размере 25 тысяч рублей за счёт областного материнского капитала. В частности, предлагалось снять установленное законом ограничение сроков рождения третьего или последующего ребёнка, на которого предоставляются выплаты. Таким образом, срок теперь ограничен только сроком действия самого закона.