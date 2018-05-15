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16.05.2018

Региональный маткапитал Иркутской области продлили до 2021 года

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» принят в окончательном чтении.

Напомним, областной материнский капитал в размере 100 тысяч рублей предоставляется семьям в случае рождения третьего или последующих детей. В соответствии с действующим законодательством эта мера распространена в Иркутской области на детей, родившихся до 31 декабря 2018 года. При этом материнский капитал, выплачиваемый из федерального бюджета, решено было распространить на детей, родившихся до 31 декабря 2021 года. Соответствующие изменения предлагались и для областного закона.

На сессии ЗС Иркутской области 16 мая в окончательном чтении приняли изменения, касающиеся использования регионального маткапитала по частям. Например, теперь его можно использовать на оплату детсадов.  Как сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС Андрей Лабыгин, 4 мая состоялась рабочая группа, на заседании которой были сняты все замечания и выработаны поправки.

На эту меру поддержки могут рассчитывать и семьи, у которых третий и последующий ребёнок родился в 2017 году. Размер выплаты устанавливается в размере 25 тысяч рублей. Материнский капитал будет выплачиваться, если доход семьи ниже полуторократной величины прожиточного минимума.

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