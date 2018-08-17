Рынок труда: готовность к переобучению, работа в Иркутске, искусство самопрезентации

Интернет, Иркутск, 19.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Портал Rabota.ru провел опрос, касающийся готовности россиян к обучению новым профессиям, чтобы в любом возрасте на рынке труда можно было найти работу. Как оказалось, соотечественники намерены довольно активно влиться в этот процесс, положительно ответили на данный вопрос 54% респондентов. Наиболее гибкими в этом плане оказались представительницы прекрасного пола. Обучаться новым профессиям готовы были 65% из них, у мужчин показатель на 3% ниже. Специалисты рынка труда считают такую готовность к обучению позитивной тенденцией. Учиться нужно, потому что проблемы с работой могут настичь действительно в разном возрасте. Кстати, некоторые эксперты считают, что работодатели и соискатели не могут в некоторых случаях быстро "встретиться" из-за недостатка информации друг о друге. И здесь на помощь приходят разные порталы, работающие с базами вакансий и соискателей. Чтобы найти подходящую работу в городе Иркутске, стоит, к примеру, заглянуть сюда: https://jobsavior.com/vakansii/irkutsk. Торговый представитель, директор пищевого производства, маркетолог-дизайнер, водитель-экспедитор, стилист и т.д. Работу в сибирском городе можно найти людям с разной профессиональной подготовкой. Много предложений с полной занятостью, на ряд вакансий требуется опыт работы. На сайте имеется удобная сортировка для поиска: по дате, заработной плате, типу вакансии, типу занятости, графику работы и т.д. Вернемся к переобучению российских граждан. Эксперты рынка отмечают, что готовых решений, подходящих каждому человеку, здесь быть не может. Любой трудовой путь индивидуален. Но работа должна нравиться, результаты - приносить удовлетворение. И расширять свои знания, даже без продвижения по карьере вверх, необходимо. И еще нужно не чураться новых технологий, а осваивать их, дружить с ними. А при непосредственном поиске работы хорошим умением будет презентовать себя. Этому искусству обучают орловских безработных. В этой области с начала текущего года 400 человек не имеющих работу прошли соцадаптацию. Тренинги проходят в центрах занятости населения. Лиц, которые не могут найти работу продолжительное время, учат, как правильно вести разговор с потенциальным работодателем, подчеркнуть свои выгодные стороны и грамотно составить резюме. Еще один важный совет от экспертов рынка труда - не зацикливаться на сегодняшнем профессиональном опыте и рассматривать вакансии не только в смежных, но и в абсолютно далеких от настоящих компетенций областях. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.