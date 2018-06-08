Рынок труда в регионах России: техническому директору в Твери сулят зарплату от 235 000 рублей

Тверь, 8.06.18 (ИА "Телеинформ"), - Эксперты портала Head Hunter проанализировали вакансии в Твери в мае 2018 года и составили топ-5 самых дорогих предложений. На первом месте оказалась вакансия технического директора, который будет руководить проектом разработки ПО для управления гостиничными сервисами. Обещанная зарплата – от 235 000 рублей. Работодатель готов до полугода оплачивать проживание в Твери и еженедельные поездки на «Сапсане» из столиц.

Вторая вакансия по степени убывания зарплаты – исполнительный директор для проекта столичной девелоперской компании в Твери. Требуется опыт руководства проектом жилой застройки. Зарплата от 200 тысяч рублей.

За 180 000 ищут инженера конфигураций в тот же гостиничный проект, что и технического директора. Проживание и проезд до Твери также оплачиваются.

100 000 рублей – минимальная зарплата, которую будет получать главный инженер консервного завода. Ему придется перевооружить и реконструировать производство.

И от 100 000 рублей на руки обещают водителю с личным грузовым автомобилем в крупной логистической компании «Везу». При этом в числе требований – наличие «собственного грузчика», так что сумму, скорее всего, придется делить.

В целом же, обобщает портал afanasy.biz , среднее вознаграждение, которое предлагали в вакансиях работодатели Твери, в мае составило 40 000 рублей.