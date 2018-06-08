ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Деньги
08.06.2018

Рынок труда в регионах России: техническому директору в Твери сулят зарплату от 235 000 рублей

Тверь, 8.06.18 (ИА "Телеинформ"), - Эксперты портала Head Hunter проанализировали вакансии в Твери в мае 2018 года и составили топ-5 самых дорогих предложений. На первом месте оказалась вакансия технического директора, который будет руководить проектом разработки ПО для управления гостиничными сервисами. Обещанная зарплата – от 235 000 рублей. Работодатель готов до полугода оплачивать проживание в Твери и еженедельные поездки на «Сапсане» из столиц.

Вторая вакансия по степени убывания зарплаты – исполнительный директор для проекта столичной девелоперской компании в Твери. Требуется опыт руководства проектом жилой застройки. Зарплата от 200 тысяч рублей.

За 180 000 ищут инженера конфигураций в тот же гостиничный проект, что и технического директора. Проживание и проезд до Твери также оплачиваются.

100 000 рублей – минимальная зарплата, которую будет получать главный инженер консервного завода. Ему придется перевооружить и реконструировать производство.

И от 100 000 рублей на руки обещают водителю с личным грузовым автомобилем в крупной логистической компании «Везу». При этом в числе требований – наличие «собственного грузчика», так что сумму, скорее всего, придется делить.

В целом же, обобщает портал afanasy.biz, среднее вознаграждение, которое предлагали в вакансиях работодатели Твери, в мае составило 40 000 рублей.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске