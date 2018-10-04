Родителям погибшего на ВСЖД электромонтера РЖД выплатит почти 800 тысяч рублей

Тайшет, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете родителям погибшего на производстве электромонтера РЖД выплатит 790 тысяч рублей компенсации.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, решением Тайшетского городского суда удовлетворен иск о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» в пользу родителей смертельно травмированного на производстве работника компенсации морального вреда.

Основанием для этого послужили результаты прокурорской проверки по факту смертельного несчастного случая на производстве, произошедшего 7 июня 2018 года с электромонтером одного из подразделений РЖД.

Согласно материалам расследования и результатам прокурорской проверки несчастный случай связан с производством, его причинами послужили нарушения законодательства об охране труда руководством организации.

Суд обязал ОАО «РЖД» выплатить родителям пострадавшего работника 790 тысяч рублей.