Россиянам не придется судиться за долги по зарплате

Москва, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Госдумы решили упростить жизнь работникам организаций, в которых есть проблемы с выплатой заработной платы. Теперь для этого не придется обращаться в суд, сообщает « Афанасий бизнес ».

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции одобрил проект поправок в законодательство об исполнительном производстве.

– Предлагается наделить государственного инспектора труда полномочием принимать меры по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате задолженности по начисленным, но не выплаченным работнику заработной плате и (или) другим выплатам, осуществляемым в рамках трудовых отношений, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроект будет принят, трудовая инспекция сможет сразу направлять решения о принудительном исполнении в службу судебных приставов, и при наличии на счетах организации денежных средств взыскание задолженности будет осуществляться во внесудебном порядке.