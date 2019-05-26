Россиянам в очередной раз собрались пересчитать пенсии

Москва, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В воскресенье, 26 мая, вступил в силу приказ Минтруда, согласно которому социальные доплаты к пенсии пересчитают, после чего пенсионеры будут получать сумму, превышающую прожиточный минимум.

Согласно новым правилам подсчета, социальная доплата в размере прожиточного минимума будет устанавливаться до индексации, пишут argumenti.ru . В связи с этим каждая индексация на деле увеличит пенсию выше прожиточного минимума.

Ранее индексация приводила к увеличению пенсии, но при этом уменьшению суммы полагающихся пенсионеру доплат, а потому на деле пенсии практически не росли, передает Lenta.Ru.