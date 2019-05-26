|Деньги
|27.05.2019
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Россиянам в очередной раз собрались пересчитать пенсии
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Москва, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В воскресенье, 26 мая, вступил в силу приказ Минтруда, согласно которому социальные доплаты к пенсии пересчитают, после чего пенсионеры будут получать сумму, превышающую прожиточный минимум.
Согласно новым правилам подсчета, социальная доплата в размере прожиточного минимума будет устанавливаться до индексации, пишут
Ранее индексация приводила к увеличению пенсии, но при этом уменьшению суммы полагающихся пенсионеру доплат, а потому на деле пенсии практически не росли, передает Lenta.Ru.
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