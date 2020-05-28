Россияне сообщили, сколько им нужно денег для преодоления финансовых трудностей

Москва, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай финансовых трудностей. В разных городах он составляет от 240 тыс. до 580 тыс. рублей, а средняя оценка по России – около 350 тыс. рублей, выяснилось в результате исследования компании «Сбербанк управление активами», проведенного в 37 российских городах. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. В ходе опроса россиян просили ответить на вопрос, какой размер сбережений требуется для того, чтобы семья комфортно себя чувствовала в случае финансовых трудностей, таких как потеря работы или непредвиденные экстренные расходы. Необходимый размер финансового резерва смогли назвать 87% респондентов. При этом 41% опрошенных заявили, что нормальная, достойная жизнь невозможна без наличия в семье подушки финансовой безопасности. Самое большое число тех, кто считает финансовый резерв необходимым для нормальной жизни, характерно для групп со средними и невысокими доходами. – То, что абсолютное большинство россиян не просто осознает необходимость создания финансового резерва, но и может оценить его размер, свидетельствует о растущей ответственности людей в вопросах личных финансов. Экономика циклична, подъемы и спады в ней неизбежны, но достичь финансовой независимости можно только с помощью регулярных накоплений. Классическая рекомендация – стараться откладывать 10-20% дохода и сформировать резерв на непредвиденные обстоятельства в размере от трех до шести ежемесячных доходов. Если раньше для формирования накоплений россияне, как правило, выбирали вклады, то сегодня мы отмечаем существенный рост интереса к продуктам «Сбербанк управление активами», например, индивидуальным инвестиционным счетам и паевым инвестиционным фондам, а также к программам накопительного страхования «Сбербанк страхование жизни», – рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. Как выяснилось, оценка финансового резерва зависит от пола и образования респондентов. Так, мужчинам нужна гораздо большая «подушка безопасности» – 418,5 тысячи рублей, в то время как женщинам достаточно почти на 35% меньше – 277 тысяч рублей. Участникам опроса с высшим и послевузовским образованием требуется 463 тысячи рублей для того, чтобы пережить финансовые невзгоды. Респондентам со средним техническим образованием нужно почти вдвое меньше – 244 тысячи. В целом, вне зависимости от уровня дохода россияне примерно одинаково оценивают размер необходимых им средств для того, чтобы справиться с финансовыми трудностями: от 318,5 тысячи рублей у тех людей, чей уровень доходов не позволяет делать накопления, до 365 тысяч для тех, у кого есть сбережения, которых бы хватило на новую машину (эти группы охватывают 97% всех респондентов). Больше всего денег для «финансовой подушки безопасности» требуется жителям Санкт-Петербурга (582 тысячи рублей), а вот москвичи на втором месте – 521,5 тысячи рублей. Также в пятерку городов по размеру желаемого финансового резерва вошли Пермь, Тюмень и Екатеринбург. Меньше всего средств, чтобы справиться с финансовыми трудностями, требуется жителям Пензы, Саратова, Барнаула, Астрахани и Махачкалы. Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

сбербанк Тэги: View the discussion thread.