С 1 января 2020 года проиндексированы региональные выплаты льготникам Иркутской области

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов рассказал об индексации социальных и денежных выплат льготным категориям граждан Иркутской области в соответствии с региональным законом «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Как сообщает пресс-служба губернатора, с 1 января 2020 года с учетом индексации на 1,03 увеличены размеры ежемесячных денежных выплат. Они составят для категории «дети войны» – 500 рублей, отдельных категорий неработающих граждан – 499 рублей. Труженики тыла и ветераны труда будут получать 525 рублей ежемесячно, ветераны труда Иркутской области – 504 рубля, реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий – 477 рублей.

Индексация коснется социальных выплат неработающим гражданам до 80 лет, которые прежде трудились в сфере физической культуры, имеют одно из следующих званий: «Заслуженный мастер спорта России (СССР)», «Заслуженный тренер России (СССР)», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Также индексация распространяется на выплаты неработающим пенсионерам, имеющим звание «Заслуженный врач России», со стажем в спортивной медицине не менее десяти лет. Ежемесячная выплата составит 4 тысячи 58 рублей. Для тех же категорий граждан, но достигших возраста 80 лет, – 8 тысяч 116 рублей.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, удостоенным звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, получавшим персональные пенсии союзного значения, составит 6 тысяч 325 рублей; гражданам, получавшим персональные пенсии республиканского значения, награжденным орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней, орденом Ленина, удостоенным звания лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, – 4 тысячи 744 рубля; гражданам, получавшим персональные пенсии местного значения, а также достигшим на 20 августа 1992 года возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, и имевшим право на персональные пенсии в соответствии с постановлением Совета министров СССР, – 3 тысячи 162 рубля.

Увеличиваются ежемесячные доплаты к пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, и составят: инвалидам первой группы – 6 тысяч 325 рублей, инвалидам второй группы – 5 тысяч 60 рублей, инвалидам третьей группы – 4 тысячи 111 рублей.

Размер пособия на ребенка составит: в южных районах Иркутской области – 306 рублей, в северных – 331 рубль. Размер пособия на детей одиноких матерей: в южных районах Иркутской области составит 612 рублей, в северных – 663 рубля. Размер пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву: для южных районов Иркутской области 459 рублей, для северных – 497 рублей.

Владимир Родионов напомнил, что с 1 января 2020 года увеличивается размер единовременной выплаты при рождении ребенка: с 5 до 10 тысяч рублей для семей, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, и в которых ребенок рожден после 31 декабря 2019 года.