С 2007 года в Иркутской области выдан 195 тысяч 651 сертификат на материнский капитал

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 2007 года в Иркутской области выдан 195 тысяч 651 сертификат на получение материнского капитала. Как сообщают в пресс-службе регионального отделении Пенсионного фонда России, за это время сертификатами на общую сумму 54,7 млрд рублей распорядились 146 тысяч 802 семьи. В ведомстве сообщают, что с 1 января 2020 года сумма материнского капитала составит 466 тысяч 617 рублей, что на 13 тысяч 591 рубль больше, чем сейчас. Такие сертификаты положены семьям, в которых родился либо усыновлен второй ребенок после 2007 года, а также последующие дети, если мать таким правом ранее не воспользовалась. В ПФР напомнили, что распорядиться средствами материнского капитала можно на улучшение жилищных условий семьи, образование детей, увеличение пенсионных накоплений матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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