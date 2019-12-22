|Деньги
|23.12.2019
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С 2007 года в Иркутской области выдан 195 тысяч 651 сертификат на материнский капитал
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Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 2007 года в Иркутской области выдан 195 тысяч 651 сертификат на получение материнского капитала.
Как сообщают в пресс-службе регионального отделении Пенсионного фонда России, за это время сертификатами на общую сумму 54,7 млрд рублей распорядились 146 тысяч 802 семьи.
В ведомстве сообщают, что с 1 января 2020 года сумма материнского капитала составит 466 тысяч 617 рублей, что на 13 тысяч 591 рубль больше, чем сейчас. Такие сертификаты положены семьям, в которых родился либо усыновлен второй ребенок после 2007 года, а также последующие дети, если мать таким правом ранее не воспользовалась. В ПФР напомнили, что распорядиться средствами материнского капитала можно на улучшение жилищных условий семьи, образование детей, увеличение пенсионных накоплений матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала.
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