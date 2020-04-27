С 27 апреля стартовала выплата социальных пособий за май в Иркутской области

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 27 апреля начнется выплата социальных пособий за май, сообщает пресс-служба губернатора.

Такая мера поддержки рассчитана на социально незащищенные категории граждан, чтобы материально поддержать их в период режима повышенной готовности. Выплаты получат 463 тысячи льготников, в том числе 111 тысяч семей с детьми и 352 тысячи пожилых жителей Иркутской области. Изменений в нормативно-правовые акты не требуется.

Из областного бюджета на эти цели направят 851 млн рублей. Это более 35 различных видов выплат: ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, компенсации жилищно-коммунальных услуг различным категориям льготников.

Кроме того, свои пособия раньше положенного срока получат семьи, в которых родился третий или последующий ребенок (с 1,5 до 3-х лет), семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также усыновленных детей. Всего более 111 тысяч получателей выплат на несовершеннолетних на сумму более 450 млн рублей.