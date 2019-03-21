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22.03.2019

С экс-директора детсада в Слюдянке взыскали более миллиона рублей в местный бюджет

Слюдянка, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке с бывшего директора детского сада суд взыскал 1 млн 135 тысяч 589 рублей в местный бюджет, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Напомним, женщину на три года условно лишили свободы за мошенничество. Она фиктивно трудоустроила в детсад троих своих знакомых на различные должности. На протяжении двух лет директор ежемесячно вносила в табели учета рабочего времени недостоверные сведения об отработанных ими рабочих часах и представляла их в бухгалтерию.

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