С начала года в Иркутской области задолженность по заработной плате сократилась на 12 миллионов рублей

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Объем задолженности по заработной плате в Приангарье сократился на 12 млн рублей или в два раза по отношению к началу текущего года.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом на областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.

Среди субъектов Российской Федерации Иркутская область занимает 31 место по величине задолженности по заработной плате. По данным Иркутскстата, в регионе задолженность по заработной плате на 1 августа 2018 года составляет 11,4 млн рублей в семи организациях. Основная часть долгов – 75%, или 8,6 млн рублей – приходится на пять организаций, находящихся в различных процедурах банкротства. В бюджетной сфере задолженность отсутствует.

Среди муниципальных образований Иркутской области наибольший объем задолженности сформирован в 19 организациях Иркутска, что составляет 57% от общего объема задолженности в регионе, по сравнению с прошлым месяцем задолженность сократилась на 4 млн рублей. Согласно проведенному мониторингу, среди муниципальных образований региона большой объем задолженности сохраняется в Ангарском городском округе и в Братске. Комиссия признала неудовлетворительной организацию работы по погашению задолженности по заработной плате в Братске, Балаганском и Нижнеилимском муниципальных районах.

Мэрам рекомендовано взять на личный контроль вопросы своевременной выплаты заработной платы и организовать системную работу в этом направлении, принять действенные меры по погашению задолженности.

Между тем, несколькими днями ранее на совещании у полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло была озвучена информация Роструда о том, что в Иркутской области расположено одно из пяти предприятий СФО, размер долгов по зарплате которых превышает 25 миллионов рублей.