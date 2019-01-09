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09.01.2019

С начала нового года жители Приангарья отдали мошенникам полмиллиона рублей

Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала нового года жители Приангарья отдали мошенникам почти полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, с начала 2019 года жертвами мошенников стали семь жителей региона. В большинстве случаев потерпевшие добровольно переводили аферистам свои сбережения в качестве предоплаты за приобретение покупок в сети Интернет. За первую декаду января в общей сложности преступники смогли выманить у пострадавших почти полмиллиона рублей.

Только за минувшие сутки в органы полиции обратились двое жителей Приангарья, у которых были похищены сбережения.

Так, в Нижнеилимском районе 30-летний местный житель лишился 40 тысяч рублей. Эти деньги он перевёл неизвестной женщине-продавцу в качестве залога за приобретение автомобиля. По аналогичной схеме злоумышленники обманули 29-летнюю братчанку. На просторах всемирной паутины она нашла объявление о сдаче жилья. Созвонившись по телефону с женщиной-арендодателем, потерпевшая перевела на её счёт около четырех тысяч рублей, после чего телефон лже-собственницы недвижимости стал недоступным.

Полиция настоятельно рекомендует ограничить переводы денежных средств неизвестным, не убедившись в их добропорядочности. Для этих целей необходимо более конкретно расспросить о приобретаемом имуществе. Для большей убедительности следует созвониться по видеосвязи и рассмотреть вещь детальнее.

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