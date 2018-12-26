С сотрудницы саянской больницы пытались взыскать деньги за долги ее тезки

Саянск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - У работницы ОГБУЗ «Саянская городская больница» питерские приставы хотели взыскать деньги за долги ее тезки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в ОГБУЗ «Саянская городская больница» из отдела судебных приставов в Санкт-Петербурге поступили документы о об удержании денег из зарплаты женщины в счет долга. В бумагах были указаны фамилия, имя, отчество и дата рождения медработницы.

По результатам рассмотрения обращения прокуратурой города установлено, что эти документы оформлены не в отношении заявительницы, а другой женщины с такими же фамилией, именем, отчеством и датой рождения.

Однако администрация медучреждения не обратила внимания на отличия между идентификационным номером налогоплательщика, указанном в постановлении пристава, и присвоенного заявительнице.

Прокурором города главному врачу городской больницы объявлено предостережение.

Для правовой оценки действий судебного пристава-исполнителя обращение направлено в управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

В результате незаконное удержание денежных средств из заработной платы заявительницы не допущено.