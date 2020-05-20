Сбербанк начал прием мгновенных переводов от клиентов «Банка Кыргызстан»

Москва, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» сообщают о запуске сервиса переводов на карты клиентов Сбербанка с карт «КБ Кыргызстан». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь переводы из Кыргызстана в Россию стали удобнее: клиенты могут осуществить их, не посещая офис банка, через мобильное приложение MBank Online «КБ Кыргызстан». Для совершения перевода достаточно знать номер банковской карты или мобильного телефона, привязанного к карте клиента Сбербанка.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

– Мы планомерно расширяем взаимодействие с зарубежными партнерами из стран СНГ. В рамках развития нашей экосистемы онлайн-переводов «КБ Кыргызстан» стал первым банком в республике, который запустил переводы по номеру телефона клиентам Сбербанка. Это значит, что теперь быстрые и доступные денежные переводы между нашими клиентами работают в двустороннем формате: не только из России в Кыргызстан, но и наоборот.

В августе 2019 года был запущен первый совместный проект Сбербанка и «КБ Кыргызстан» –денежные переводы из России в Кыргызстан в Сбербанк Онлайн по номеру телефона получателя средств.

Аминат Гривцова, заместитель председателя правления ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»:

– Одно из главных преимуществ – это отсутствие необходимости посещать отделение банка для совершения перевода: клиентам «Банка Кыргызстан» достаточно быть подключенным к мобильному банкингу MBank Online. Мы надеемся, что клиенты высоко оценят удобство и простоту данного сервиса.

Минимальная сумма перевода – 10 рублей, максимальная – 150 000 рублей. Комиссия составляет 2% от суммы перевода (минимум 30 рублей). Услуга доступна круглосуточно.

В «Сбербанк Онлайн» также доступны переводы в такие финансовые учреждения СНГ как Алиф Банк, Ориёнбанк, Международный Банк Таджикистана, МДО «Имон Интернешнл», МДО «Душанбе Сити», Коммерцбанк Таджикистана, Спитамен Банк, Первый Микрофинансовый Банк и Банк Эсхата (Таджикистан), КБ «Кыргызстан» и «Банк Компаньон» (Киргизия), АКБ «Агробанк» (Узбекистан), Капитал Банк (Азербайджан), Эвокабанк (Армения).