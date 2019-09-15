Сбербанк: определен первый бонусный миллионер в акции «Спасибомания-3: Гипербросок»

Москва, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» рассказывает – как получить миллион бонусов и объявляет о продлении геймификационной активности «Спасибомания-3: Гипербросок». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Спасибомания – это уникальный проект в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Геймифицированные механики значительно увеличивают активность пользователей и дают им возможность попробовать большее количество продуктов от партнеров Программы. Участники получают призы от бонусной программы и ее партнеров, открывая ячейки на виртуальной карте.

Акция «Спасибомания-3: Гипербросок» стартовала 7 июня 2019 года. На сегодняшний день в ней приняли участие более 1,6 млн человек, которые суммарно совершили более 16,5 млн бросков-попыток. В связи с достигнутыми результатами проект «Гипербросок» было решено продлить до 31 января 2020 года.

В новом сезоне будет добавлена мини-игра для поддержания вовлеченности пользователей и упрощения получения бросков, всем участникам будут приходить PUSH и СМС уведомления о партнерских заданиях и начислениях, стоимость бросков в бонусах СПАСИБО будет снижена.

Первый победитель «Спасибомании 3.0: Гипербросок», бонусный миллионер Андрей Козлов из Базарного Карабулака, поделился своими впечатлениями в видеоролике.

– Каждый раз, запуская акцию, мы всей командой ждем первого миллионера – кто будет этот счастливчик, из какого города, случайно или осознанно придет к победе. Это всегда очень интересно, и мы рады, что им стал такой человек, как Андрей. Он не просто активный участник программы лояльности, его ценности, принципы и жизненные установки – достойный пример для подражания. Надеемся, что удача всегда будет сопутствовать его грандиозным планам, – отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.