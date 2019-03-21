Сбербанк представляет услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичной оплате покупки

Москва, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк представил в рамках выставки METRO EXPO-2019 новую услугу снятия наличных денежных средств при оплате в магазинах банковской картой Mastercard или Visa.

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках выставки денежные средства могут снять клиенты – держатели карт Сбербанка и держатели карт Mastercard других банков, поддерживающих сервис, а также держатели карт Сбербанка Visa.

Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре.

При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом. Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, то есть клиент будет подтверждать операцию на сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовременно. Получить наличными можно будет до 5000 рублей за одну операцию.

Тарификация услуги в настоящий момент обсуждается.

– Сбербанк станет первым банком в России, который предложит предприятиям розничной торговли сервис покупки с возможностью выдачи наличных на кассе магазина. Для клиента получение наличных на кассе в магазине зачастую удобнее и своевременнее, чем посещение банкомата, а значит, россиянам больше не потребуется заранее снимать деньги «на всякий случай». Новый сервис будет способствовать укреплению привычки чаще расплачиваться картой, а также привлечет еще большее количество покупателей в магазины, – комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Презентация нового сервиса состоялась в рамках выставки METRO EXPO-2019 в магазине «Фасоль». Сбербанк является стратегическим партнером METRO EXPO-2019.