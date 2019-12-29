Сбербанк присоединился к программе «Дальневосточная ипотека» для молодых семей со ставкой в 2%

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка 27 декабря присоединился к реализации программы «Дальневосточная ипотека» для молодых семей. Как сообщает пресс-служба банка, в рамках программы с госсубсидированием жители Забайкальского края, республики Бурятия, республики Саха (Якутия) теперь могут получить ипотечный кредит по ставке 2%.Максимальный срок действия кредита для заемщиков составит 20 лет, сумма ипотечного кредита – до 6 млн рублей с первоначальным взносом – 20%. – Мы рады, что именно в канун Нового года можем рассказать жителям наших регионов о новой возможности решения жилищного вопроса, которую готов предоставить Сбербанк. Запуск такой программы – это серьезная поддержка для молодых семей. Уверен, что она будет востребована среди клиентов банка и благодаря ей многие семьи смогут обрести свое жилье, – подчеркнул председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин. Оформить «Дальневосточную ипотеку» по субсидированной ставке можно будет: при покупке жилого помещения, находящегося на этапе строительства и расположенного на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края у юридического лица;

при покупке у юридического лица на первичном рынке жилья готового жилого помещения, расположенного на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края;

при покупке у юридического или физического лица на вторичном рынке готового жилья или жилого помещения с земельным участком, расположенного на территории сельского поселения на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края;

при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке и приобретении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края. В программе смогут принять участие семьи, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане в возрасте не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет. Программа «Дальневосточная ипотека» на территории трех субъектов РФ, входящих в зону работы Байкальского банка Сбербанка, будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Получить консультацию по получению льготной ипотеки, подать заявки – жители ДФО могут в отделениях Сбербанка либо через сервис «ДомКлик». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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