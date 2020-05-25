|Финансовые новости Иркутской области
|25.05.2020
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Сбербанк расскажет людям старшего возраста о планировании личного бюджета и финансовой грамотности
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Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает жителей Иркутской области принять участие в вебинаре «Бюджет современного пенсионера. Финансовая грамотность». Онлайн-встреча состоится 29 мая.
Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, начальник сектора продаж розничных продуктов Бурятского отделения Сбербанка Елена Студенникова расскажет о том, как правильно планировать бюджет, как сократить расходы и увеличить доходы, как создать «резервный фонд». Участники вебинара узнают об инструментах ведения личного бюджета и о том, как защитить деньги от мошенников.
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