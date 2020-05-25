Сбербанк расскажет людям старшего возраста о планировании личного бюджета и финансовой грамотности

Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по оценкам ПФР, на президентские выплаты, объявленные 11 мая как поддержка на фоне распространения коронавируса, могут претендовать больше 542 тысяч детей от 0 до 16 лет. Об этом 13 мая на пресс-конференции сообщила управляющий отделением ПФР по Иркутской области Надежда Козлова.