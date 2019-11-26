Сбербанк развивает сотрудничество с Налоговой службой России

Москва, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Федеральная налоговая служба завершили интеграцию мобильных версий сервисов «Сбербанк Онлайн» и «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Теперь клиенты банка смогут оплачивать налоги, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, для оплаты налогов достаточно уточнить сумму в мобильной версии интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц» и, нажав кнопку «Сбербанк Онлайн», перейти на подтверждение платежа в приложение банка. Такой способ оплаты удобен тем, что не приходится вручную вводить реквизиты платежа и параметры банковской карты (ее номер, срок действия и трехзначный CVC-код). Чек по платежу можно всегда найти в истории операций и при необходимости распечатать. Кроме того, появляется возможность в любой момент сформировать справку-подтверждение платежа с синей печатью, такую же, как выдают в отделениях. Из всех налоговых платежей россиян, которые прошли через платежные сервисы Сбербанка в прошлом году, около 45% оплат пришлось на цифровые каналы. Наиболее активно растет количество налоговых платежей в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», благодаря возможности отсканировать штрих-код с налогового уведомления. Так, в октябре 2019 года рост числа платежей составил +33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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